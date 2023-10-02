Eskişehir'de Otomobilin Yayaya Çarpması Kamerada

Eskişehir'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobilin çarptığı kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye, seyir halindeki bir otomobilin çarparak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.