Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hamit Çalışkan idaresindeki 16 AJT 511 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Hamit Çalışkan ile araçta yolcu olarak bulunan biri bebek 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Güncel, Haberler

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