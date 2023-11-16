Eskişehir'de Otomobilin Sağ Aynası Çalındı

Eskişehir'de bir otomobilin yanına aynı marka ve model araçla yanaşan şüpheli, park halindeki arabanın sağ aynasını çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de bir otomobilin yanına aynı marka ve model araçla yanaşan şüpheli, park halindeki arabanın sağ aynasını çaldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Subay sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.S. isimli vatandaş 1994 model aracını sokağın başına park etti. Akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şahısın kullandığı ve park halindeki otomobille aynı marka, modele sahip başka araç duraksadı. Araçtan inen şüpheli, park halindeki otomobilin sağ aynasını söktü. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık anında, şüpheli şahıs yaklaşık 18 saniyede aynayı söktükten sonra aracına binip sokaktan uzaklaştı. Hırsızın aynayı kendi aracı için çaldığı tahmin edildi. Sabah işe gitmek için aracının yanına giden S.S., sağ aynasının olmadığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR