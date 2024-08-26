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Eskişehir'de Otomobilin Karşı Şeride Geçmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayati tehlikesi bulunan bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Oktay Ş. idaresindeki 06 GSA 64 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun Hoşnudiye Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek Demir Ü. yönetimindeki 06 EIS 134 plakalı kiremit yüklü tır ile İdris A. kontrolündeki 34 FTR 895 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Oktay Ş. ile araçta buluan Rufi Coşkun (72) ve 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Oktay Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, diğer 2 yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Coşkun'un cenazesi, incelemenin ardından ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

"Çarpan otomobil ikiye bölündü"

Kazaya karışan sürücülerden İdris A, gazetecilere, refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobilin hızlı şekilde tıra çarptığını söyledi.

Otomobilin daha sonra savrularak kendi aracına çarptığını anlatan İdris A, "Çok süratliydi. Refüje çarpıp yükseldi. Yükselen araç, biraz yavaşladı. Tıra çarptı. Ondan seken otomobil benim aracıma çarptı. Çarpan otomobil ikiye bölündü. Arabada 4 kişiydiler. Bir tanesi camdan fırladı. Çok kötü bir andı. Tır olmasa ben de giderdim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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