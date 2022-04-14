Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alper Köse idaresindeki 26 PC 552 plakalı otomobil, Çardakbaşı Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Ağır yaralanan Köse ile Abdurrahman Ayaz, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Otomobil, Alpu, Güncel, Haberler

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