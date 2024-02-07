Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahman G. (33) idaresindeki 26 RY 597 plakalı otomobil, Ankara- Eskişehir kara yolunun Gündoğdu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Kanber Uygun'a (67) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Uygun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Abdurrahman G. ise polis ekiplerince Kurtuluş Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü.