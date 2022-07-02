Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı Eskişehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı. Cem Ö. idaresindeki 06 CMZ 030 plakalı otomobil, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Füsun Osmalı'ya (47) çarptı. Yaralanan Osmalı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Osmalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücünün de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. AA / Emrah Yaşar - Güncel Atatürk Caddesi Eskişehir Güncel Haberler

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