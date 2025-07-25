Eskişehir'de Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, yola çıkan 4 yaşındaki Ö.A.'ya çarparak feci şekilde yaralanan otomobil kazası sonrası çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Sütlüce Mahallesi'nde, Emirganlılar Sokak'tan Uluzafer Caddesi yönüne seyreden otomobil, bu esnada yola çıkan 4 yaşındaki Ö.A'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ö.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, çocuğun yola çıktığı esnada aracın altında kaldığı, sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek araçtan indiği görülüyor.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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