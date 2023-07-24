Eskişehir'de Otomobil Yangını Söndürüldü

Eskişehir'de motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya Mahallesi Şehit Selim Ercan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 HS 746 plakalı otomobilin motor kısmında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR