Eskişehir'de Otomobil Tramvay Direğine Çarptı: 1 Ölü

Eskişehir'de meydana gelen kazada otomobilin tramvay katener direğine çarpması sonucu alev alan araçta bulunan Erkan Yıldızer hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de otomobilin tramvay katener direğine çarpıp alev aldığı kazada ağır yaralanan Erkan Yıldızer (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Yıldızer'in kontrolünü yitirdiği 06 HB 0626 plakalı otomobil, tramvay yolundaki katener direğine çarptı. Yıldızer'in, çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldığı araç, alev aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Erken Yıldızer ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldızer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.