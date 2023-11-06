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Eskişehir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyreden otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Sürücü ise alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı.