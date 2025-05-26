Eskişehir'de Otomobil Motosiklete Çarptı, Motokurye Yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde sürücüsünün ismi ile plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden motokurye Y.A. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.

Kazada çarpmasının etkisiyle savrulan motokurye Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Y.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, caddede ilerleyen otomobilin önündeki motosiklete çarpması, motokuryenin savrulması yer aldı.