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Eskişehir'de Otomobil Kazası: Yaralanan Olmazken Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, duran başka bir otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, uzun kuyruklar oluştu.