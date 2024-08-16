Eskişehir'de Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı Şadiye Özcan hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Ö.S. idaresindeki 26 AJR 218 plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Özcan'a (74) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Ö.S. gözaltına alındı.
Özcan'ın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.