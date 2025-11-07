Eskişehir'de Otomobil Kazası: 9 Yaralı, 1'i Ağır
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda H.Y'nin (32) kullandığı 26 PK 077 plakalı otomobil, karşı şeride geçip H.F. (33) kontrolündeki 07 EBM 02 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.F. (8), R.S.Y. (7), E.Y. (30), Ş.F.T.(25), A.T. (31), H.F. (5) ve H.F. (32) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada başından yaralanan 5 yaşındaki H.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.