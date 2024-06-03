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Eskişehir'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu şarampole devrilen araçlarda bulunan sürücüler ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.S. (23) idaresindeki 26 UD 859 plakalı otomobil, Alpu- Eskişehir kara yolunun Karahöyük Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden B.K'nin (33) kullandığı 06 FZF 82 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobillerin sürücüleri ile B.K. ile aynı araçta bulunan H.K. (58) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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