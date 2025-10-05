Haberler

Eskişehir'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.C. yönetimindeki 34 HM 9980 plakalı otomobil, Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi ile Yaylalar Sokak kesişiminde A.B. idaresindeki 26 HD 037 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, cadde üzerinde park halinde bulunan 26 S 1785 plakalı otobüse çarptı. Kazada, sürücülerden A.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
