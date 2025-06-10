Eskişehir'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: Sürücü Alkollü

Eskişehir'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: Sürücü Alkollü
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Odunpazarı ilçesinde A.Z. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırımı aşarak bir iş yerine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir otomobilin kaldırımı aşıp, iş yerine çapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda, A.Z. idaresindeki 26 AKS 640 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvardaki kaldırımı aşarak, bir iş yerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkuluklarla iş yerinin girişi zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce alkollü olduğu belirlenen ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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