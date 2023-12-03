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Eskişehir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

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Eskişehir'de sokağa dönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de sokağa dönüş yapmak için manevra yapan otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Soybelli (41), kullandığı 26 KK 845 plakalı otomobille sokağa dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Yiğit Kuş idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 30 metre ileriye fırlayan motosiklet sürücüsü Kuş ile arkasındaki arkadaşı Arda Aydın (17), ağır yaralandı. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuş ile arkadaşı Aydın'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Otomobil sürücüsü Soybelli ise kazanın ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; manevra yapmak için karşı şeride geçen otomobilin, o sırada gelen motosiklet ile çarpıştığı, motosikletteki sürücü Yiğit Kuş'un 30 metre ileri fırladığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tepebaşı Trafik Kazaları Güncel Haberler

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