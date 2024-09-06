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Eskişehir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 4 Yaralı

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Eskişehir'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Binali K. idaresindeki 26 AIY 912 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Eskişehir kara yolu Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) köprülü kavşağı alt geçidinde Ahmed E. yönetimindeki 26 ACD 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk, toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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