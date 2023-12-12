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Eskişehir'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

12 Aralık 2023 09:30 Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Eskişehir'de yaşanan otomobil hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç eşyası olduğu değerlendirilen çeşitli malzemeler ele geçirildi.