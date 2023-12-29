Eskişehir'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Eskişehir- Bursa kara yolunda Bursa yönünde seyreden B.K. idaresindeki 34 JH 5269 plakalı otomobil, Keskin Kavşağı yakınında H.D'nin kullandığı 10 ADV 719 plakalı otomobille çarpışmasının ardından devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.K. ile araçlarda bulunan İ.A. ve S.A, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazalı araçların çekiciye yüklenip götürülmesiyle normale döndü.