Eskişehir'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Yaralandı
Eskişehir-Ankara kara yolunda bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir- Ankara kara yolunda seyreden M.Ç.A. idaresindeki 26 AAN 518 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü M.Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel