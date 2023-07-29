Eskişehir'de Otobüs ve Traktör Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi 15. kilometresindeki Taşlık Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. - ESKİŞEHİR