Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de otobüs kazası: Yaralı sayısı 41'e yükseldi

Eskişehir'de otobüs kazası: Yaralı sayısı 41'e yükseldi

Güncel Haberler

Eskişehir'de kontrolden çıkıp, yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı 41'e yükseldi. 14 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır 27 kişinin tedavisi sürüyor. Sürücü Hakan Karalı'nın tedavi altında olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

14 KİŞİ TABURCU OLDU

Eskişehir'de kontrolden çıkıp, yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı 41'e yükseldi. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 14 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır 27 kişinin tedavisi sürüyor. Sürücü Hakan Karalı'nın tedavi altında olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title