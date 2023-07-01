Eskişehir'de otobüs kazası: Yaralı sayısı 41'e yükseldi

Eskişehir'de kontrolden çıkıp, yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı 41'e yükseldi. 14 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır 27 kişinin tedavisi sürüyor. Sürücü Hakan Karalı'nın tedavi altında olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

14 KİŞİ TABURCU OLDU

Eskişehir'de kontrolden çıkıp, yol kenarındaki araziye düşen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı 41'e yükseldi. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 14 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır 27 kişinin tedavisi sürüyor. Sürücü Hakan Karalı'nın tedavi altında olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.