Eskişehir'de Otobüs Durağında Uygunsuz Hareketlerde Bulunan Kişi Gözaltına Alındı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında yanında oturan kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki sorgusunun ardından 'cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında uygunsuz hareketlerde bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçedeki bir otobüs durağında, yanında oturan kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine polislerce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.
Çalışma sonucu şüpheli M.K. (19) polislerce yakaladı.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K, polisteki sorgusunun ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi.