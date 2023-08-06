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Eskişehir'de Otobüs Bekleme Noktası Tepkisi

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Eskişehir Odunpazarı bölgesinde yapılan kavşak düzenleme çalışmaları çerçevesinde ilçe ve köylere giden otobüsler otogardan hizmet vermeye başlarken, yeni bekleme noktasında vatandaşların oturulabileceği gölgelik bir alan olmaması tepki çekti.

Eskişehir Odunpazarı bölgesinde yapılan kavşak düzenleme çalışmaları çerçevesinde ilçe ve köylere giden otobüsler otogardan hizmet vermeye başlarken, yeni bekleme noktasında vatandaşların oturulabileceği gölgelik bir alan olmaması tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı bölgesinde Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonunda yer alan kavşak düzenleme önerileri doğrultusunda bir çalışma başlatıldı. 11 Temmuz'da başlayan düzenleme çalışmaları çerçevesinde belediye otobüsü güzergahlarında ve indi bindi duraklarında da bazı değişiklikler yapıldı. Düzenleme öncesinde Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi üzerindeki SGK binasının karşısında bulunan ilçe ve köylere giden otobüslerin bekleme noktası otogara alınırken, yeni belirlenen alanda vatandaşların oturabileceği ve gölgeye sığınabileceği bir durak olmaması tepki topladı. Yaklaşık 1 aydır güneşin altında otobüs bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili şikayetçi olduklarını dile getirirken, bazı yaşlı ve engelli kişilerin zorluk çektiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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