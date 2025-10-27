Haberler

Eskişehir'de Oto Tamirhanesinde Patlama: 2 Yaralı

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak'taki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan H.S. ve M.A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde büyük çaplı hasar oluşturan patlamanın nedeni araştırılıyor.

Bu arada, patlama anı olayın yaşandığı dükkanın karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde patlama ve yangın anı ile olayın ardından kendisini dışarıya atan 2 kişiye çevredekilerin müdahale etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

