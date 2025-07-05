Eskişehir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 71 Evler Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, bir hayvan işletmesine sıçramadan söndürüldü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

71 Evler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yol kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, bölgedeki bir hayvan işletmesine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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