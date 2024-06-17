Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından yoğun duman yükseldi. Vatandaşlar da yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeker Mahallesi'ndeki Sıra Evler yanında bulunan ve içinde Tepebaşı Belediyesi Köpek Besleme Noktası'nın da yer aldığı otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede geniş bir bölgeye yayılan yangından dolayı oluşan yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına vatandaşlar da hortumla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 40 dönüm alanda etkili olan yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Tepebaşı İtfaiye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Bayram sabahı yanlışlıkla 20 bin TL'sini çöpe attı

Bayram sabahı yanlışlıkla 20 bin TL'sini çöpe attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title