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Eskişehir'de Ormanda Ateş Yakana Para Cezası

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ormanda ateş yakan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ormanlık alanlar ve tarım bölgelerinde çıkabilecek yangınlara karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında ormanda ateş yaktığı tespit edilen 15 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, dron, dürbün ve teknik malzemelerle Eskişehir'in ormanlarında devriye gezerek yangın ve ateş yakmaya karşı tedbir çalışması gerçekleştirdi.

195 motorlu, 137 yaya devriye olmak üzere 332 jandarma personelinin katıldığı çalışmalarda piknik ve mesire alanları kontrol edildi.

Çalışmada orman içerisinde ateş yaktığı belirlenen 15 kişiye 2 bin 52'şer lira para cezası uygulandı.

Yürütülen faaliyetlerde vatandaşların görebileceği noktalara orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin yer aldığı 300 adet bilgilendirici afiş asıldı.

Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin aralarında bulunduğu 6 binden fazla kişiye de kısa mesaj gönderilerek orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Jandarma Çevre Güvenlik Orman Yangınları Yaşam Güncel Haberler

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