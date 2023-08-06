Eskişehir'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Beylikova, Tepebaşı, Seyitgazi ilçelerinde çıkan orman yangınları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Hava sıcaklığının yüksek olması ve nem oranının düşmesi yangınların etkisini artırdı.

Eskişehir'in Beylikova, Tepebaşı, Seyitgazi ilçelerinde ormanlık ve otluk alanlarda çıkan yangınlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte nispi nem miktarının yüzde 20'lerin altına düşmesinin çıkan üç ayrı yangında etkili olduğu belirtildi.

Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Saat 12.20'de yapılan ihbar üzerine Mihalıççık Orman işletme Müdürlüğü ilk müdahale ekibi harekete geçti. Anızda başlayan ve ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın 1 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı. 2,5 hektarlık bir alanda etkili yangında söndürme çalışmalarına Mihalıççık ve Beylikova Belediye itfaiyeleri de destek verdi.

Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesinde ise Tandır Gözetleme kulesinden tespit edilen yangına, Yarımca'da konuşlu bulunan Çatacık Orman İşletmesi ilk müdahale ekibi müdahale etti. Mezarlığın içine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Seyitgazi ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın bölgesine Seyitgazi ve Kırka'da konuşlu bulunan orman yangın ilk müdahale ekipleri ulaştı. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine Seyitgazi belediye itfaiyesinden destek istendi.

Alevler köy içine ve ormanlık alana gelmeden etkili olduğu bir dönümlük bir alanda söndürüldü.