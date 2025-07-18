Eskişehir'de Orman Yangınları İçin Muhtarlarla Toplantı Düzenlendi

Eskişehir'de Orman Yangınları İçin Muhtarlarla Toplantı Düzenlendi
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Odunpazarı ilçesinin kırsal mahalle muhtarlarıyla orman yangınları konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yangınlarla ilgili alınan tedbirler ve muhtarların talepleri değerlendirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce, Odunpazarı ilçesinin kırsal mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kocakır Ormanı Sosyal Tesisleri'nde, orman yangınlarının görüşüldüğü organizasyonda, muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de yangınlara ilişkin alınan tedbirleri paylaştı.

Su tankı bulunmayan mahallelere 3 ton su kapasiteli tank verilmesi kararlaştırılan toplantıya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ile Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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