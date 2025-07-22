Eskişehir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"8 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 greyder, 3 treyler, 1 vinç, 4 TOMA, 2 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 144 personel ile tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmek için alevlerle cansiperane mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

"100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı"

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan ve yangın bölgesinde çalışmalara destek veren Birkan İçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin bütün ekipmanlarının yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla alevlerin önünü kesmek için kepçeyle ağaçları yıkıp arazözlere de yol açtıklarını belirten İçen, şöyle konuştu:

"10 saniye içerisinde bütün alev kepçenin üzerine geldi. O kepçedeki arkadaşım kendisini zor kurtardı. Ancak kepçe zarar gördü. Bölgede bulunan greyderi kullanan arkadaşız da aracı bırakıp kaçtı. Greyderin üzerine helikopterle su dökülünce yanmaktan kurtuldu. 100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı. Yangında kaçtıktan sonra bir süre ulaşamadığımız kepçe operatörü arkadaşımızı aramalar sonunda bulduk."