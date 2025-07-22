Eskişehir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

Eskişehir'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başladı ve ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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