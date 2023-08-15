Eskişehir'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir'de bugün öğle saatlerinde çıkan ve hızla büyüyen orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yangına çok sayıda ekip, arazöz, su tankeri, helikopter ve uçakla müdahale ediliyor.

Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Alpu İlçesi Taştepe Mevkii'nde bugün 12.30 sularında çıkan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor. Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarından oluşan bölgede başlayan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildiği öğrenildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri, 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.