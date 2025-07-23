Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altında

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Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Büyükyayla Mahallesi civarındaki yangının rüzgarla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı Sarıcaova köyü boşaltıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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