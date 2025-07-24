Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'a kadar ilerleyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin havadan müdahalesi sürerken; orman işçileri de karadan set çekerek alevlerin yayılmaması için çaba gösteriyor. Diğer yandan 3 gündür süren yangında yanan alanlar, dron ile görüntülendi. Görüntülerde; geniş bir alana yayılan yangının geride büyük bir tahribat bıraktığı görüldü. Bazı noktalarda duman çıkmaya devam ettiği dron kamerasına yansıdı.

UMKE'DEN MÜDAHALE ÇADIRLARI

Tahliye edilen Sarıcaova köyünde ise AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi kuruldu. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, çalışmaları yerinde takip etti ve ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı. UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı acil müdahale çadırları kurdu. Sarıcaova Köy Muhtarlığı binası önüne de AFAD tarafından çadırlar kuruldu.

HAYVANLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Sarıcaova köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar hayvanlarını da yakın bölgelere tahliye etti. Köy çevresinde konuşlanan arazöz ve iş makineleri olası tehlikelere karşı beklemede.

Alevlerin köylerine kadar ulaştığını belirten Sarıcaova Köyü Muhtarı Yaşar Özdemir, "Köyümüze kadar sıçrayan bir yangın var. Köyümüzü riske atmayacak şekilde şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgar her an yön değiştirdiği için başka alanlara sıçramalar oluyor. Yangın halen devam etmekte. Koordinasyon ekiplerimiz tamamen kontrolü sağladı. Devletimizin tüm kurumları burada konuşlanmış durumda" dedi.

Yangının başlamasının ardından önce köylülerin, ardından hayvanların tahliye edildiğini belirten Muhtar Özdemir, "Yangın riski azaldıkça köylülerimiz yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Şu anda tedbirler en üst seviyede. Yetkililerle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ormanlık alanda çok ciddi önlemler alındı, ekipler son derece özverili bir şekilde mücadele ediyor" diye konuştu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.