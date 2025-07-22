Eskişehir'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Başladı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'ndeki ormanda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Afyonkarahisar ve Kütahya'dan da çok sayıda orman yangın ilk müdahale ekipleri gönderildi. Havadan 2 helikopterin de yer aldığı bölgede alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.