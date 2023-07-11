Eskişehir'de Orman Yangını Çıktı

ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürmek için söndürme çalışmalarına başladı.

Sarıcakaya ilçesine bağlı kırsal Mayıslar Mahallesi Sarıcam deresi mevkiindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki gözetleme kulesindeki görevlinin dumanların fark etmesi üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede ormana ulaşan 4 arazöz, 2 itfaiye su tankeriyle alevlere müdahale edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de yangın söndürme çalışmalarına eşlik etti. Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.