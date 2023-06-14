Eskişehir'de 'Onur Ayı' etkinlikleri 30 gün süreyle yasaklandı

Eskişehir Valiliği, kentte 'Onur Ayı' nedeniyle düzenlenecek etkinliklerin provokasyon olabileceği gerekçesiyle 30 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Eskişehir Valiliği, kentte 'Onur Ayı' kapsamında düzenlenecek etkinliklerin provokasyon olabileceği ve genel asayişin bozulabileceği iddiasıyla 30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Buna göre; kentte yarından itibaren eylem, yürüyüş, şenlik, festivaller yapılamayacak.

Valiliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"GENEL AHLAKA KARŞI BİR TAKIM TUTUM VE DAVRANIŞLAR İÇEREN BU TÜR ETKİNLİKLERİN TOPLUMUN TEPKİSİNE YOL AÇABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

"Basın yayın organları ve sosyal medya platformlarından kimi LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar tarafından, Haziran ayının sonlarında 'Onur Haftası' adı altında ilimizin de aralarında yer aldığı bazı illerde etkinlikler gerçekleştirmek istendiği, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği, tüm bunlar göz önüne alındığında; yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

"İLİMİZDE KAMUYA AÇIK ALANLARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN HER TÜRLÜ ETKİNLİK30 GÜN SÜREYLE YASAKLANMIŞTIR"

Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin a ve c fıkraları ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesindeki hükümler gereğince, İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival vb.) Eskişehir Valiliğinin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat 24.00'a kadar 30 gün süreyle yasaklanmıştır."