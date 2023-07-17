Eskişehir'de Öldürülen Kişinin Karısı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl önce öldürülen kişinin, tutuklu yargılanan karısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesi sanık Esra A'nın son sözleri soruldu ve mahkeme heyeti, Esra A'ya eşini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cinayete yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan anne ve baba ise beraat etti.

Eskişehir'de yaklaşık 2 yıl önce öldürülen kişinin, tutuklu yargılanan karısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde Gökhan A'nın şüpheli ölümüyle ilgili davanın karar duruşmasına, eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Esra A. (24) ile suça yardım ettikleri gerekçesiyle 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılmaları talebiyle tutuksuz yargılanan Esra A'nın annesi Dursiye D. ve babası Kahraman D. katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Esra A, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ne yaptıysam oğlum için yaptım. Eşimi aldattıysam da onu öldürdüğüm anlamına gelmiyor. Gidecek bir yerim, güvenecek bir dağım yoktu. Ne yaptıysam oğlum için yaptım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Cinayete yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dursiye D. ve Kahraman D'nin ise "suçun sabit olmaması" nedeniyle haklarında beraat kararı verildi.

Kararın ardından anne Dursiye D, mahkeme çıkışı baygınlık geçirerek, "Esra, ben seni böyle yetiştirmedim Esra..." diye bağırdı.

Olay

Gökhan A, Odunpazarı ilçesindeki evinde 20 Haziran 2021'de tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti.

Ailesi tarafından intihar ettiği öne sürülen gencin ölümünün araştırılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip oluşturulmuştu.

Gökhan A'nın yakınlarını takibe alan polis, aylarca süren çalışmaların ardından Eskişehir, Ankara, Aksaray ve Hatay'da operasyon düzenlemiş, eşi Esra A. ile ona yardım etmekle suçlanan 5 akrabasını gözaltına almıştı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Esra A. tutuklanmış, annesi ve babası adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakılmıştı.