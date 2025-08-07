Eskişehir'de Okullara 630 Temizlik Personeli Kontenjanı Verildi

Eskişehir'de Okullara 630 Temizlik Personeli Kontenjanı Verildi
Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kentteki okullarda 630 temizlik personeli kontenjanı verilmesini memnuniyetle karşıladı. Başvurular İŞKUR web sitesi ve e-devlet üzerinden alınmaya başladı, personelin göreve başlama tarihi 1 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kentteki okullarda istihdam edilmek üzere 630 temizlik personeli kontenjanı verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda temizlik personeli ihtiyacına yönelik başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün (İŞKUR) web sayfası veya e-devlet üzerinden alınmaya başladı.

Eskişehir'de okullarda istihdam edilmek üzere 630 temizlik personeli kontenjanı verildi. Temizlik personellerinin göreve ise 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başlatılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akar, sürecin sorunsuz bir şekilde işleyerek görevlilerin 1 Eylül'de görevlerine başlamasını dilediklerini belirtti.

Söz konusu çalışmanın zamanlamasını doğru bulduğunu kaydeden Akar, şunları kaydetti:

"Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Ancak bu durumun ilerleyen süreçte daimi kadrolu istihdam veya okullara verilecek ödenekler üzerinden çözülmesi sorunu tümden ortadan kaldıracaktır."

