Eskişehir'de Okul Çevresinde Denetim: 34 Şahıs Sorgulandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 34 şahıs sorgulandı. Denetimlerde suç unsuru olarak değerlendirilen bıçak gibi eşyalar ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirilirken 34 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 11 market ve tekel, 3 tütüncü, 2 kıraathane, 27 okul çevresi ve park kontrol edilirken, 29 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıda denetimlerde, 34 şahsın kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.

Okul çevresinde yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilen 3 şahıstan bıçak gibi suç unsurları ele geçirilerek haklarında gerekli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR