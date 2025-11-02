Haberler

Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de, eğitim kurumları ve çevrelerindeki güvenliğin sağlanması amacıyla 11 bin 154 denetim yapıldı. Okul civarında bulunan kişi ve gruplara yönelik idari işlemler uygulandı.

Eskişehir'de "Eğitim Kurumları ve Okul Çevrelerinde Alınacak Tedbirler Genelgesi" kapsamında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde 11 bin 154 denetim yapıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısında, okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri ve uygulanan idari işlemler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmelerinin öncelik olduğunu belirten Aksoy, "Özellikle okul civarında kişi ve grupların beklemesini yasakladık. Tespit ettiğimizde önce uyarıyoruz. Buna rağmen okul civarında kalmaya devam edenlerle ilgili idari işlem uyguluyoruz. Bu kapsamda 105 kişi ve grup uyarıldı, 1 kişiye idari para cezası uygulandı." dedi.

Aksoy, okul çevresindeki seyyar satıcılara yönelik denetimlerinde devam ettiğini dile getirerek okul çevresinde satış yapan 40 seyyar satıcının uyarıldığını, 19'una idari işlem yapıldığını kaydetti.

Kesici ve delici aletlerin okul çevresinde taşınmasının yasaklandığını vurgulayan Aksoy, "Bu kapsamda 12 kişiye idari para cezası uygulandı. 6136 sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapıldı." diye konuştu.

Aksoy, ders saatlerinde öğrencilerin okulda bulunmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, oyun salonlarında tespit edilen öğrenciler nedeniyle 1 işletmeye idari ceza verildiğini bildirdi.

Okul çevresinde 18 yaş altına tütün veya alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin devam ettiğini ifade eden Aksoy, "Bu kapsamda 7 işletme denetlendi ve idari işlem uygulandı." dedi.

Okul servislerine yönelik denetimlerin de sürdüğünü aktaran Aksoy, polis, jandarma ve Milli Eğitim birimleri tarafından araçların düzenli olarak kontrol edildiğine dikkati çekti.

Trafik ekiplerinin 11 bin 157 uygulama gerçekleştirdiğini bildiren Aksoy, kurallara uymayanlara 664 idari para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.