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Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı

Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Yapıldı
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 84 servis aracı kontrol edildi, 3 sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve servislerle ilgili uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde, 84 servis aracı ve şoförü kontrol edildi.

Kusurlu görülen 3 servis aracının sürücüsüne ilgili maddelerden ceza yazıldı. Okul çevrelerindeki 47 kahvehane, 60 market ve tekel bayisi, 3 oyun salonu ile 93 park da ekiplerce denetlendi.

Çalışmada, 301 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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