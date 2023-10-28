Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde, marketler, oyun salonları ve parklar kontrol edildi. Denetimlerde, okulla ilişiği olmayan kişilere para cezası yazıldı ve çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ekim ile 27 Ekim tarihleri arasından okul çevrelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde, 8 market ve tekel, 2 oyun salonu, 33 okul çevresindeki park kontrol edilirken, 34 okul ziyaret edildi. Toplamda 39 şahsın sorgulamasının yapıldığı denetimlerde, okulla ilişiği olmayan ve okul çevresinde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliye Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası yazıldı. Kavşaklarda dilenen ve su satan 12 küçük yaşta çocuk hakkında işlem başlatan ekipler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'ne teslimlerini sağladı. Ayrıca okul çevresinde üzerinde bıçak taşırken tespit edilen bir şahıs hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

Milli yas nedeniyle yarıya indirilen okul bahçesindeki bayrağın 3 öğrenci tarafından göndere çekilmesi nedeniyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR