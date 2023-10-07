Eskişehir'de Okul Çağındaki Çocukların Güvenliği İçin Denetimler Yapıldı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, okul çağındaki çocukların güvenliği sağlanmaya çalışıldı. Denetimler kapsamında birçok işletme denetlendi ve 43 kişi sorgulandı.

Eskişehir'de okul çağındaki çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda işletme denetlenirken, 43 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul denetimleri gerçekleştirildi. Okul çağındaki çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 29 okul çevresindeki park, 37 okul, 12 market ve tekel, 4 tütüncü, 1 bahis bayi ve 1 kafe denetlendi. Ayrıca şüpheli olarak görülen 43 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı. - ESKİŞEHİR