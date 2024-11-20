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Eskişehir'de Öğretmenlere Aile Diş Hekimliği Farkındalık Eğitimi

Eskişehir'de Öğretmenlere Aile Diş Hekimliği Farkındalık Eğitimi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğretmenlerine aile diş hekimliği hakkında farkındalık eğitimi verilmesi amacıyla protokol imzaladı. Eğitimler, öğretmenlerin çocuklara doğru diş bakım alışkanlıklarını aktarmasını sağlayacak.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğretmenlerine yönelik aile diş hekimliği hakkında farkındalık eğitimi verilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.

Vali Aksoy, imza töreninde, imzalanan protokolle Eskişehir'de temel eğitim okullarında eğitim veren öğretmenlere, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından aile diş hekimliği farkındalık eğitimi verilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Aile diş hekimliği farkındalığının, çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru diş bakım alışkanlıkları kazanmaları bakımından önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı diş ve ağız bakımını sağlayabilmek adına önemli bir işbirliği protokolünü imzalıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğiyle gerçekleştirilecek bu eğitimler, öğretmenlerimizin çocuklarımıza doğru bilgileri aktarmaları ve ailelerini bilinçlendirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu protokol, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim sayesinde, öğretmenlerimiz çocukların diş sağlığı konusunda problemleri varsa aileleri bilgilendirerek aile diş hekimliğine yönlendirme yapacak ve bilinçlenmelerine yardımcı olacak. Bu sayede, çocuklarımızın ve ailelerinin diş sağlığı konusundaki farkındalıkları artırılacaktır."

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, imzalanan protokol hakkında Vali Aksoy'a bilgi verdi.

Protokol kapsamında 193 okulda 1173 öğretmene eğitim verilerek, 18 bin öğrencinin ve ailelerinin de bilinçlendirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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