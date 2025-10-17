Eskişehir'de Oğlunu Döven Baba Tutuklandı

TUTUKLANDI

Eskişehir'de markette 5 yaşındaki oğlunu tekmeleyen C.E., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Burada da ani bir öfkeyle oğlunu dövdüğünü ve pişman olduğunu ifade eden C.E., 'Bedenen veya ruhen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.