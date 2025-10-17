Eskişehir'de Oğlunu Döven Baba Tutuklandı
Eskişehir'de 5 yaşındaki oğlunu tekmeleyen C.E., sulh ceza hakimliğinde pişmanlık ifade etmesine rağmen 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de markette 5 yaşındaki oğlunu tekmeleyen C.E., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Burada da ani bir öfkeyle oğlunu dövdüğünü ve pişman olduğunu ifade eden C.E., 'Bedenen veya ruhen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel